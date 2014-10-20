Ляшко исключил из партии своего соратника за критику Тигипко и Оппозиционного блока

Заместитель председателя партии "Народный Рух Украины", народный депутат Украины І, ІІ, ІІІ, IV, VI созывов Иван Заец написал открытое письмо лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

"К сожалению, достигнутые нами договоренности были коварно торпедированы Вами и Вашим ближайшим окружением. Сначала без каких-либо объяснений произошло вытеснение многих "руховцев" из числа согласованных кандидатов в депутаты в мажоритарных округах, и на последок, 13 октября, из избирательного списка вычеркнули и мою фамилию. У Вас не хватило ни мужества, ни порядочности заранее и лично уведомить меня о Вашем решении", - пишет Заец.

По мнению Зайца, способ исключения из избирательных списков Радикальной партии и уклонение Ляшко от встречи с исключенными из списков свидетельствуют, что лидер Радикальной партии - не самостоятельная политическая фигура, а марионетка в руках антиукраинских сил.

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Ранее Ляшко оправдывал свое решение об исключении Зайца требованиями народной люстрации из-за возраста и длительного опыта работы в государственных органах. Однако, Заец отмечает, что ни разу в СМИ такие требования в отношении него лично не звучали, поэтому объяснение Ляшко напоминает советскую логику самосуда "по просьбе трудящихся".

Кроме того, Заяц выразил подозрение, что его исключили из списков за критику представителей бывшей власти, которые сейчас идут в списках партий "Оппозиционный блок" и "Сильная Украина".

"Лишение меня возможности участвовать в избирательной кампании произошло после того, как я начал критику "Оппозиционного блока" и "Сильной Украины" как кандидат в депутаты от Радикальной партии. В рядах именно этих политических сил сконцентрированы теперь ведущие члены команды Януковича, задействованные в политической коррупции и подкармливании морально неустойчивых политиков", - добавил Заец.