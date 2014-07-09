«Фанатический шовинизм» Путина угрожает самой России - Бжезинский

Такое мнение он выразил в статье, опубликованной сегодня в Washington Post.

По словам Бжезинского, у Путина есть три варианта дальнейших действий в контексте ситуации в Украине.

«Очевидно, что правильным выбором было бы найти формулу сосуществования, которая предусматривает прекращение применения Россией силы против Украины. Вопрос Крыма останется пока нерешенным, но будет служить длительным напоминанием, что фанатический шовинизм не является лучшим пунктом для решения сложных вопросов. Собственно, поэтому действия Путина угрожают не только Западу, но, в конечном счете, самой России», - считает он.

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По мнению Бжезинского, при самом лучшем развитии событий Путин может согласиться с тем, что Украина будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе в обмен на гарантии западных государств, что Украина не станет членом НАТО, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. При этом РФ должна смириться с тем, что Украина не станет частью Евразийского союза, и пытаться использовать имеющийся потенциал для развития экономического сотрудничества в условиях зоны свободной торговли Украины с ЕС.

Еще два варианта, который эксперт считает возможными, - это дальнейшая поддержка Россией боевиков на востоке Украины или прямая военная интервенция.

По мнению Бжезинского, реализация этих вариантов вызовет реакцию Запада, который применит последующие санкции. При этом во втором случае санкции будут жестче, и приведут к изоляции России.

«Для Кремля следствием реализации третьего варианта станет не только постоянное враждебно отношение украинского народа, но также экономическая и политическая изоляция России, которая столкнется со все большим риском внутренней дестабилизации», - заметил американский эксперт.