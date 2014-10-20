Наиболее последовательной партией в голосованиях за антикоррупционные законы стала «Свобода»

К такому выводу пришла общественная организация «Всеукраинская люстрация», которая проанализировала открытые данные по важнейшим голосованиям депутатских фракций в течение декабря 2012 - октября 2014 гг.

«Проблема законодательного обеспечения борьбы с коррупцией в прошлом созыве Верховной Рады была одной из острейших. Она заключалась в том, что лояльное к Януковичу большинство пыталось протолкнуть через сессионный зал инициативы, которые способствовали незаконному обогащению «Семьи» и приближенных олигархов», - говорится в исследовании.

Так, 24 октября прошлого года усилиями депутатов Партии регионов (192 голоса, 92%), Коммунистической партии Украины (31 голос, 97%) и внефракционными депутатами (14 голосов) был принят закон о реструктуризации бюджетной задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей. По словам депутатов-оппозиционеров от Удара и «Батькивщины», благодаря этому законопроекту дополнительные доходы (более 5 млрд. грн.) получили газовые компании и банки Д. Фирташа и Г. Ахметова. В то же время против этого законопроекта проголосовали 100% «свободовцев» и лишь 50% фракции Удара и 30% «Батькивщины».

Но и после Євромайдану демократические политические силы демонстрировали разную степень готовности голосовать за антикоррупционные инициативы, подчеркивает «Всеукраинская люстрация».

В апреле этого года, когда общественные активисты поставили вопрос ребром о обнародования всей информации об участниках и предложения на государственных тендерах и возвращения прозрачности в сфере государственных закупок (проект №4587), голосование мало не было провалено-за низкую дисциплину в новой коалиции.

«Во время решающего голосования в 226 голосов „Батькивщина” дала 83% „за”, " УДАР " - 76%, группа „Суверенная европейская Украина” экс-спикера Литвина - 86%, группа экс-регионалов Кинаха-Хомутынника „Экономическое развитие” - 78%, ВО „Свобода” - 100%», - говорится в исследовании.

А во время голосования 16 сентября за пакет антикоррупционных законов в первом чтении за УДАРовский законопроект о Национальном бюро антикоррупционных расследований проголосовало лишь 7% самых ударовцев, 31% «Батькивщины», 0% коммунистов, 23% «Суверенной европейской Украины» экс-спикера Литвина, 2% группы «Экономическое развитие», 1% «регионалов", " Свобода» проголосовала на 100%.

Во время голосования 14 октября относительно принятия этих законов во втором чтении и в целом снова лишь ВО «Свобода» проголосовала на 100%, сообщает «Всеукраинская люстрация».