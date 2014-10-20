В России нет ничего, кроме двух педалей - Яценюк

Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Что есть у России? У нее есть две педали. Одна - газовая. Вторая - нефтяная. Все. Поэтому падение цен на нефть более, чем на 20% - это невероятный удар по российской экономике", - сказал Яценюк.

Премьер пояснил, что падение цен на нефть означает объективное уменьшение российского бюджета, потому что в нем заложена цена на нефть на уровне 100 долларов за баррель, а сейчас цена на нефть чуть больше 80.

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"Цена на газ в мире привязана к цене на нефть. Поэтому после введения нашими западными партнерами санкций по отношению к Российской Федерации у них состоялся невероятный отток инвестиций, в России происходит падение национальной денежной единицы на 30% и инфляция - начали существенно расти цены", - сказал премьер.

"Если мы дальше будем удерживать единство с нашими европейскими и американскими партнерами, то только тогда добьемся результата", - добавил Арсений Яценюк.