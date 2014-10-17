ЦИК зарегистрировала еще 436 официальных международных наблюдателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято вчера на очередном заседании Комиссии.

Таким образом, общее количество международных наблюдателей на выборах составляет 1 тыс. 625 чел., говорится в сообщении.

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Также Комиссия зарегистрировала ряд уполномоченных лиц некоторых политических партий в одномандатных избирательных округах.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц нескольких кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах. Вместе с тем, нескольким из них отказано в регистрации их доверенных лиц, а регистрация доверенного лица одного из кандидатов в народные депутаты Украины отменена.

В то же время в связи с обнаруженными обстоятельствами, которые лишают лицо, выдвинутое кандидатом в народные депутаты, права быть избранным народным депутатом согласно статье 9 избирательного закона, ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Василия Ришко, который баллотировался в ОИО № 71 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах.