Сегодня закончился срок снятия с регистрации кандидатов в депутаты

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

Вместе с тем, как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Центризбиркома, которое сейчас уже закончилось, не было рассмотрено ни одно заявление о снятии кандидатов в народные депутаты с регистрации.

Читайте такжеОхендовский: Надеюсь, что депутаты все же смогут принять изменения к избирательному законуТакже руководитель пресс-службы ЦИК отметил, что таким образом фактически вчера был последний день, когда происходило снятие кандидатов с выборов.