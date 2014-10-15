Сегодня закончился срок снятия с регистрации кандидатов в депутаты
20:07, 15 октября 2014Политика
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Сегодня последний день снятия с регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
В Украине прошел последний день снятия с регистрации кандидатов в народные депутаты / УНИАН
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.
Вместе с тем, как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Центризбиркома, которое сейчас уже закончилось, не было рассмотрено ни одно заявление о снятии кандидатов в народные депутаты с регистрации.
Читайте такжеОхендовский: Надеюсь, что депутаты все же смогут принять изменения к избирательному законуТакже руководитель пресс-службы ЦИК отметил, что таким образом фактически вчера был последний день, когда происходило снятие кандидатов с выборов.
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