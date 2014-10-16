16 российских военных из более 130 "потерявшихся" на Донбассе уже вернулись в РФ

Об этом написал на своей странице в Фейсбук советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Они были переданы в формате двусторонней передачи пленных в рамках мирного плана президента Украины и по исполнение Минских договоренностей», - написал Лубкивский.

Он напомнил, что десять дней назад СБУ открыла «горячую линию» для российских граждан, цель которой помочь найти пропавших во время боевых действий на Донбассе россиян, а также идентифицировать тела погибших российских военнослужащих.

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Он сказал, что близкие пропавших могут обращаться в наш кол-центр.

«Звонки из России поступают как от семей, так и от российских правозащитных и поисковых организаций», - сообщил Лубкивский.

По его словам, на сегодняшний день в базе данных Межведомственного центра помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиска пропавших без вести внесено 131 заявление о пропавших на временно контролируемых боевиками украинских территориях россиянах.

«Мы пошли человечным путем. Готовы помочь российским матерям найти своих детей или их след. Но возвращать их будем исключительно в формате взаимной передачи», - сказал Лубкивский.