Военные РФ намерены осушить водохранилище под Мариуполем, чтобы прорвать оборону - батальон "Шахтерск"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко.

"Так как там выстроены три кольца обороны, заминировано, то сейчас, по моим данным, они рассматривают такой путь, как осушение водохранилища неподалеку от Мариуполя, в Петрополье. Осушить и через дамбу перейти, потому что вокруг все заминировано. Есть информация о том, что они начинают это делать", - заявил комбат.

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По его словам, российские войска, которые дислоцируются под Мариуполем, намерены взять город в кольцо.