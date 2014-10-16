Военные РФ намерены осушить водохранилище под Мариуполем, чтобы прорвать оборону - батальон "Шахтерск"
03:05, 16 октября 2014Политика
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Военные РФ намерены осушить дамбу под Мариуполем, чтобы перейти заминированные участки и прорвать оборону.
Военные РФ намерены осушить дамбу под Мариуполем, чтобы прорвать оборону / SLA / shukach.com
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко.
"Так как там выстроены три кольца обороны, заминировано, то сейчас, по моим данным, они рассматривают такой путь, как осушение водохранилища неподалеку от Мариуполя, в Петрополье. Осушить и через дамбу перейти, потому что вокруг все заминировано. Есть информация о том, что они начинают это делать", - заявил комбат.
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По его словам, российские войска, которые дислоцируются под Мариуполем, намерены взять город в кольцо.
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