Обнародован указ о назначении Гелетея начальником Управления госохраны

Указ президента Петра Порошенко о назначении Валерия Гелетея начальником Управления государственной охраны обнародован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Гелетея Валерия Викторовича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №810/2014. Читайте такжеГелетей рассказал, кто попадает под люстрацию в Министерстве обороны Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко, представляя нового министра обороны Степана Полторака личному составу Минобороны, сообщил, что назначил бывшего министра обороны Валерия Гелетея начальником Управления государственной охраны. 12 октября Петр Порошенко подписал рапорт Валерия Гелетея об отставке с должности министра обороны.

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