Порошенко опроверг данные об отставке Гелетея
16:25, 11 октября 2014Политика
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Министр обороны Украины Валерий Гелетей продолжает выполнять свои обязанности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
Гелетей выполняет свои обязанности - президент / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.
“По состоянию на сейчас министр обороны Гелетей выполняет свои обязанности”. - сказал Порошенко.
Читайте такжеРусскоязычные украинцы больше всего пострадали от действий России - ПорошенкоОн отметил, что 10 октября Гелетей сопровождал президентскую делегацию во время визита на Донбасс.
Порошенко также подчеркнул, что если кадровое решение по министру обороны будет принято, о нем сразу узнают журналисты.
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