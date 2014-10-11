Порошенко опроверг данные об отставке Гелетея

16:25, 11 октября 2014
Политика
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Министр обороны Украины Валерий Гелетей продолжает выполнять свои обязанности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Гелетей выполняет свои обязанности - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.

“По состоянию на сейчас министр обороны Гелетей выполняет свои обязанности”. - сказал Порошенко.

Читайте такжеРусскоязычные украинцы больше всего пострадали от действий России - ПорошенкоОн отметил, что 10 октября Гелетей сопровождал президентскую делегацию во время визита на Донбасс.

Порошенко также подчеркнул, что если кадровое решение по министру обороны будет принято, о нем сразу узнают журналисты.

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