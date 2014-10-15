Порошенко назначил Гелетея начальником Управления госохраны

"Я уже подписал указ", - сказал глава государства во время представления нового министра обороны Степана Полторака, передает радио "Свобода". На сайте президента соответствующий указ еще не обнародован.

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Валерий Гелетей уже возглавлял Управление госохраны с 2007 до 2009 год.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент подписал рапорт Валерия Гелетея об отставке с должности министра обороны. 13 октября глава государства внес в парламент представление на назначение министром обороны руководителя Нацгвардии Степана Полторака, а 14 октября Рада поддержала это предложение.