Почти сотня срочников продолжает оставаться возле Администрации президента
22:26, 13 октября 2014Политика
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Почти сотня солдат срочной службы Национальной гвардии продолжает оставаться на улице Банковой возле Администрации президента Украины.
Почти сотня срочников продолжает оставаться возле Администрации президента / УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, некоторые солдаты выражают недовольство, что в СМИ все перекрутили и не так подали информацию”.
Время от времени они продолжают выкрикивать призывы о демобилизации.
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Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводили митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.
Вечером, около 21.30, часть солдат решила вернуться в воинские части.
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