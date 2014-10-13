Почти сотня срочников продолжает оставаться возле Администрации президента



Как сообщает корреспондент УНИАН, некоторые солдаты выражают недовольство, что в СМИ все перекрутили и не так подали информацию”.

Время от времени они продолжают выкрикивать призывы о демобилизации.

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Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводили митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.

Вечером, около 21.30, часть солдат решила вернуться в воинские части.