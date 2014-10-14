В бою под Бахмуткой на Луганщине погиб военный, 5 – ранены

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По данным Москаля, во время боя «подбиты 1 БМП и 2 БТР».

«Обстрел нашего блокпоста продолжается, боевики стреляют из танков, гранатометов и ПТУР (противотанковых управляемых ракет)», - сообщил Москаль.

По его словам, «уничтожить огнем позиции боевиков трудно, поскольку они окопались в лесном массиве».

Также председатель ОГА сообщает, что «в район боевого столкновения прибыли представители ОБСЕ, однако непосредственно к месту боя они приблизиться не могут из-за постоянного обстрела».

Читайте такжеПри обстрелах пригородов Мариуполя погибли уже 7 мирных жителей, 17 ранены«Представители ОБСЕ подняли свой флаг и ведут телефонные переговоры с руководством ЛНР о прекращении огня. По нашему мнению, такие переговоры бесперспективны, поскольку террористы, которые обстреливают наших военных, ЛНР не подчиняются, а действуют по своему усмотрению», - пишет пресс-служба главы ОГА.