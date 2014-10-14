Из плена боевиков освобождены 17 бойцов Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, освобожден 6 офицеров и 11 военнослужащих по контракту, которые более месяца находились в плену в Донецке и Снежном.

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Работа по освобождению остальных пленных и заложников продолжается в тесном взаимодействии с общественными организациями и другими силовыми ведомствами, отметили в СНБО.

Как сообщал УНИАН, 13 октября советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что с момента достижения договоренности о прекращении огня на востоке из плена боевиков было уволено более 1,5 тыс. граждан, из них 752 последнее время. В настоящее время в плену все еще остаются более 500 человек.