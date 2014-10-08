Лидер "ДНР" сказал, что напился из-за парада пленных украинских солдат

Об этом премьер-министр "ДНР" сказал в интервью "Русскому репортеру".

Журналист спросил у Захарченко "Вы верите в Бога?", на что боевик ответил утвердительно.

Тогда журналист поинтересовался, видел ли Бог парад пленных.

— Да. Он видел парад и он видел на нем меня. Бог видел, как я в тот момент грешил.

— А вы грешили?

— Конечно. Но я скажу одно. Этот парад перевернул сознание всего мира. И в первую очередь сознание тех людей, которые посылают сюда своих сыновей. У многих я вызвал антагонизм. Многие хотели порвать меня как бобика… Я был самым несчастным человеком на этом параде. На самом деле я в тот день напился. Но обратите внимание на то, как после парада изменилась конъюнктура политическая — даже в России. Все поняли, что идет война, а не АТО, - рассказал лидер боевиков.

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Напомним, Захарченко заявил о своем намерении уйти в отставку.