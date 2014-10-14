Эпохальный день: конец "офшорной эпохи" и антикоррупционное бюро, День защитника Украины и новый глава Минобороны

На утреннее заседание парламента, которое началось с получасовым опозданием, прибыли президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и некоторые члены правительства. В сессионном зале зарегистрировалось 294 народных депутата.

Кроме президентских и правительственных законопроектов, депутаты должны были проголосовать за назначение министра обороны и статус воинов ОУН-УПА.

Первым делом депутаты 245 голосами назначили предложенного Петром Порошенко, Степана Полторака министром обороны, освободив от этой должности Валерия Гелетея.

После этого 316 голосами "за" депутаты приняли закон о прокуратуре, определяющий основы деятельности прокуратуры, прокурорского самоуправления, статус прокуроров, систему прокуратуры.

Затем был принят закон "О принципах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы". За это проголосовали 284 народных депутата. Также депутаты приняли президентский закон "О национальном антикоррупционном бюро". За это решение проголосовали 278 народных депутатов.

После принятия антикоррупционных законов Петр Порошенко, попрощавшись с Арсением Яценюком, покинул сессионный зал Рады.

После этого был принят закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Этот закон направлен на обеспечение реализации положений международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма. Этим законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Далее 265 голосами был принят закон, определяющий конечных выгодополучателейюридических лиц и публичных деятелей, который был внесен Кабинетом министров. Закон устанавливает свободный доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и обязательность раскрытия информации о владельцах и конечных выгодополучателях компаний и фирм.

Также Рада приняла правительственный закон о предотвращении коррупции. За это решение проголосовали 230 депутатов. Его целью является комплексное реформирование системы предотвращения коррупции в соответствии с международными стандартами и успешными практиками иностранных государств.

Кроме этого 233 народных депутата проголосовали завведение в Украине уголовной ответственности за подкуп избирателей.

Отметим, что Верховная Рада даже с седьмой попытки не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.

Следует отметить, что сегодняшнее заседание проходило на фоне протеста у стен парламента, где собралось около 200 человек в балаклавах. К центральному входу в здание парламента они бросили коктейль Молотова и петарды.

Из-за попытки штурма здания Верховной Рады, после консультаций с главами фракций, Александр Турчинов закрыл заседание.

Сегодняшний день ознаменовался не только активной деятельностью депутатов, президент Петр Порошенко своим указом ввел в стране новый праздник - 14 октября ежегодно будет отмечаться День защитника Украины.