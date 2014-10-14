Рада приняла закон про прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 316 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что в законопроект поступило 905 предложений, 301 из которых было учтено. (УНИАН: В первом чтении законопроект был принят 8 ноября 2013 года).

Депутат также отметил, что в связи с принятием закона о создании военных прокуратур возникла необходимость внесения изменений в законопроект о прокуратуре, поэтому в ряд статей законопроекта и его Переходные положения были внесены соответствующие изменения.

Кожемякин также отметил, что законопроект вносит изменения в 10 кодексов и ряд законов Украины.

Настоящий Закон определяет правовые основы организации и деятельности прокуратуры Украины, прокурорского самоуправления, статус прокуроров, систему прокуратуры, порядок осуществления, а также систему прокуратуры Украины.

Определяется, что прокуратура Украины составляет единую систему, в порядке, предусмотренном настоящим законом, осуществляет установленные Конституцией Украины функции с целью защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства.

На прокуратуру возлагаются следующие функции: поддержание государственного обвинения в суде; представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных этим законом; надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие; надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

С целью реализации своих функций прокуратура осуществляет международное сотрудничество.

Деятельность прокуратуры основывается на принципах, в частности, территориальности; презумпции невиновности; независимости прокуроров, что предусматривает существование гарантий от незаконного политического, материального или иного воздействия на прокурора в отношении принятия им решений при исполнении служебных обязанностей; политической нейтральности прокуратуры; недопустимости незаконного вмешательства прокуратуры в деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти; уважения независимости судей, что предусматривает запрет публичного высказывания сомнений в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования в порядке, предусмотренном процессуальным законом; прозрачности деятельности прокуратуры, что обеспечивается открытым и конкурсным занятием должности прокурора, свободным доступом к информации справочного характера, предоставлением на запросы информации, если законом не установлены ограничения относительно ее предоставления.

Функции прокуратуры Украины осуществляются исключительно прокурорами. Делегирование функций прокуратуры, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускается.

Органы прокуратуры не менее двух раз в год информируют общество о своей деятельности путем сообщений в средствах массовой информации.

Генеральный прокурор Украины лично не реже одного раза в год отчитывается перед Верховной Радой Украины на пленарном заседании о деятельности органов прокуратуры путем предоставления обобщенных статистических и аналитических данных.

Систему прокуратуры Украины составляют: Генеральная прокуратура Украины; региональные прокуратуры; местные прокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины является органом прокуратуры высшего уровня по отношению к региональным и местным прокуратурам, а региональная прокуратура является органом прокуратуры высшего уровня по отношению к местным прокуратурам, расположенным в пределах административно-территориальной единицы, которая подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей региональной прокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины организует и координирует деятельность всех органов в целях обеспечения эффективного выполнения функций прокуратуры. ГПУ возглавляет генеральный прокурор Украины, который имеет первого заместителя и четырех заместителей.

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины поддерживают государственное обвинение в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Верховном Суде Украины. Они также представляют интересы гражданина или государства в высших специализированных судах и ВСУ.

Генеральный прокурор, в частности, представляет прокуратуру в отношениях с органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, учреждениями и организациями, а также прокуратурами других государств и международными организациями; организует деятельность органов прокуратуры Украины; назначает прокуроров на административные должности и освобождает их от административных должностей в установленном настоящим законом порядке.

Количество прокуроров и других работников органов прокуратуры, а также структура Генеральной прокуратуры, региональных и местных прокуратур, Национальной академии прокуратуры Украины определяется законом и утверждается приказом генерального прокурора по согласованию с Советом прокуроров Украины с учетом объема работы прокуратуры и в пределах расходов, утвержденных в государственном бюджете на содержание органов прокуратуры.

Нахождение на должности прокурора несовместимо с нахождением на должности в любом органе государственной власти, другом государственном органе, органе местного самоуправления и с представительским мандатом на государственных выборных должностях.

Устанавливается, что прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках.

Вред, причиненный незаконными решениями, действиями или бездействием прокурора, возмещается государством независимо от его вины в порядке, определенном законом.

Государство, возместив вред, причиненный прокурором, имеет право обратного требования к нему в размере выплаченного возмещения в случае установления в действиях прокурора состава уголовного правонарушения по обвинительному приговору суда в отношении него, который вступил в законную силу.

Прокурором местной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее двух лет и владеющий государственным языком.

Прокурором региональной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в должности прокурора не менее трех лет.

Прокурором Генеральной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в должности прокурора не менее пяти лет.

Генеральный прокурор назначается на должность Президентом Украины по согласию Верховной Рады. Срок полномочий генерального прокурора Украины составляет пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность генерального прокурора более чем на один срок.

Генеральный прокурор освобождается от административной должности президентом Украины по согласию Верховной Рады: в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию; на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета юстиции.

Согласно закону, дисциплинарное производство осуществляется Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Кроме того, определяется, что Национальная академия прокуратуры Украины является государственным высшим учебно-научным учреждением, которое обеспечивает подготовку специалистов с высшим образованием, осуществляет специальную подготовку кандидатов на должность прокурора, повышение квалификации прокуроров, а также научно-исследовательскую деятельность.

Заработная плата прокурора состоит из должностного оклада и доплат за выслугу лет и выполнения обязанностей на административной должности и других выплат, предусмотренных законодательством.

Финансирование прокуратуры осуществляется согласно сметам и ежемесячным сметам расходов, утвержденным Генеральным прокурором Украины, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных государственным бюджетом Украины на текущий бюджетный период.