Рада семь раз проваливала голосование о признании ОУН-УПА

Верховная Рада Украины даже с седьмой попытки не смогла включить в повестку дня законопроект о признании Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.

Читайте такжеПорошенко: Сейчас удачное время для определения статуса воинов ОУН-УПАКак передает корреспондент УНИАН, за включение законопроекта (№2111а) в повестку дня проголосовали с первой попытки только 187 народных депутатов, а со второй - всего 205 при необходимых 226 голосах, максимально Рада смогла набрать 220 голосов.