Рада семь раз проваливала голосование о признании ОУН-УПА
12:23, 14 октября 2014Политика
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ВР не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне
Депутаты так и не смогли набрать необходимое количество голосов / @vo_svoboda
Верховная Рада Украины даже с седьмой попытки не смогла включить в повестку дня законопроект о признании Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.
Читайте такжеПорошенко: Сейчас удачное время для определения статуса воинов ОУН-УПАКак передает корреспондент УНИАН, за включение законопроекта (№2111а) в повестку дня проголосовали с первой попытки только 187 народных депутатов, а со второй - всего 205 при необходимых 226 голосах, максимально Рада смогла набрать 220 голосов.
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