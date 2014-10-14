Столкновения под Радой прекратились, часть митингующих расходится
Столкновения возле Верховной Рады прекратились, часть митингующих покидает площадь Конституции.
Как передает корреспондент УНИАН, также с площади уехал автомобиль со звукоусилительной техникой и организатор акции призвал участников митинга двигаться в сторону станции метро “Арсенальная”.
Несмотря на то, что часть демонстрантов покинула место проведения акции, одиночные активисты продолжают бросать в правоохранителей и в окна Верховной Рады камней.
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Милиция предупреждает участников акции об ответственности за противоправные действия
Вместе с тем, как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня у парламента находилось около 8 тыс. человек.
Охрану общественного порядка обеспечивали около 4 тыс. сотрудников структурных подразделений киевской милиции.
«Около 12.30 отдельные участники акции обратились к совершению противоправных действий. Группа агрессивно настроенных митингующих начали бросать в направлении правоохранителей и админздания ВР дымовые шашки и провоцировать сотрудников милиции на конфликт», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВР пикетировали активисты ВО «Свобода» с требованием принять закон о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.
Позже в парламент пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора», которые бросили в здание коктейль молотова и несколько пиротехнических средств.
Эти неизвестные пришли в парламент в то время, как Верховная Рада дважды не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН и УПА.
Позже возле Верховной Рады произошли столкновения между группой неизвестных лиц и правоохранителями.
Верховная Рада так и не включила в повестку дня своей работы проект закона о признании ОУН и УПА.
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в связи с провокациями у здания парламента закрыл сегодняшнее заседание ВР.