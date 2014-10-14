Рада создала Антикоррупционное бюро

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил на заседании парламента председатель комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак, ко второму чтению было изменено название законопроекта. Ранее он назывался “о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции” (регистрационный номер 5085).

Чумак сообщил, что в законопроекте ко второму чтению внесено “очень важное изменение - более жесткие квалификационные требования к кандидатам на должность директора бюро”.

По его словам, он должен иметь высшее юридическое образование, 10 лет стажа работы по специальности и 5 лет опыта работы на руководящих должностях. По его словам, в процедуру назначения директора бюро “вносится элемент парламентского контроля, поскольку парламент будет давать согласие на назначение директора бюро”.

Чумак сообщил, что ВР может выразить политическое недоверие большинством своих голосов, но для вынесения такого вопроса на рассмотрение ВР необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов.

По его словам, во время избрания директора бюро конкурсная комиссия определяет троих кандидатов, из которых президент Украины может выбрать кандидатуру и подать в ВР. Если ни одна из трех кандидатур последовательно внесенных президентом Украины во время голосования не будет поддержана, тогда объявляется новый конкурс кандидатур на должность директора бюро.

Чумак сообщил, что в соответствии с законом работники антикоррупционного бюро должны пройти проверку в соответствии с законом об очищении власти. В то же время он подчеркнул, что изъята норма о проверке претендентов на детекторе лжи, поскольку эта процедура не выписана в законодательстве Украины.

После продолжительных дискуссий в зале была поддержана поправка народного депутата Украины Сергея Власенко, в соответствии с которой должно быть решение суда относительно разрешения на проведение выемки документов и других процессуальных действий.

Ряд депутатов отмечали, что это не позволит проводить оперативные следственные действия антикоррупционному бюро. В то же время, сторонники поправки отмечали, что нельзя допускать, чтобы без решения суда осуществлялись действия в отношении определенных лиц и относительно работы определенных структур, поскольку это может привести к превышению полномочий и нарушению прав человека.

Как известно, текста законопроекта ко второму чтению не было на сайте парламента, а депутаты рассматривали несколько законопроектов с тем, чтобы подождать и получить сравнительную таблицу к данному документу. То есть, они даже не смогли ознакомиться с этой таблицей перед голосованием.

Чумак отметил, что вчера на комитете этот законопроект рассматривался почти до 24 часов.