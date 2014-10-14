​В Украине ввели уголовную ответственность за подкуп избирателей

За законопроект №4741 проголосовали 233 народных депутата из 286 зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно закону, препятствование свободному осуществлению гражданином избирательного права или права участвовать в референдуме наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

В случае если гражданину препятствуют в осуществлении избирательного права с угрозой или применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, несанкционированное вмешательство в работу базы данных Государственного реестра избирателей наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Подделка или незаконное изготовление избирательных документов (бюллетеня, протокола о подсчете голосов) - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий (отказ от голосования, голосование более одного раза, передача бюллетеня другому лицу) - наказывается штрафом от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительными работами или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, осуществление предвыборной агитации путем предоставления предприятиям, учреждениям, организациям неправомерной выгоды или предоставления безвозмездно товаров (кроме товаров, содержащих визуальные изображения наименования, символики, флага политической партии, стоимость которых не превышает размера, установленного законодательством), работ, услуг - наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.