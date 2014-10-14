В Украину поступит новая разведывательная техника - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в парламенте.

«Сегодня утром у меня были переговоры с руководителями двух чрезвычайно важных наших партнеров, где мне подтвердили поставки новой разведывательной техники, которая значительно повысит эффективность применения Вооруженных сил Украины», - сказал Порошенко.

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В то же время, он отметил, что о некоторых видах высокоточного оружия Украина пока не может даже мечтать.

«Это будет задачей нового министра обороны — наладить такое эффективное сотрудничество, такую эффективность действий нашей армии, которая позволит нам на это претендовать», - отметил президент.