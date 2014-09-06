Высокоточное оружие Украине необходимо не для войны, а для защиты - Порошенко

Высокоточное вооружение Украине необходимо не для войны, а для защиты, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

В интервью телепрограммы BBC HARDtalk ведущему Стивену Сакуру Порошенко объяснил, с какой целью договаривался на саммите НАТО о поставках Украине высокоточного вооружения, сообщает ZN.UA.

"Вы должны понять, что это делается не для того, чтобы мы могли победить в этой конкретной войне. А для того, чтобы мы могли создать у себя европейскую систему безопасности", - заявил президент.

Порошенко добавил, что впервые Украине было предложено по-настоящему современное военное оснащение для защиты территории.

Вместе с тем, Порошенко уклонился от ответа на вопрос относительно конкретных стран, с которым ему удалось достигнуть соглашения о поставках упомянутого оружия.

"В том, что касается страны, я прошу вас не углубляться в этот вопрос… Без комментариев", - сказал президент Украины.

Порошенко напомнил, что война в Украине не ограничивается украинской территорией, однако он не испытывает иллюзий, что солдаты НАТО будут помогать стране участвовать в боевых действиях на ее территории.

"Мы рассчитываем на себя. Но нам жизненно необходима финансовая, техническая и военная помощь", - отметил глава государства.

5 сентября главнокомандующий сил НАТО в Европе Филипп Бридлав заявлял, что вопрос о поставках оружия Украине может быть решен за 36 часов.

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