В Одессе отменили Марш героев, чтобы не допустить провокаций сепаратистов

«Есть достоверная информация о том, что сепаратистские элементы предпримут определенные шаги для того, что бы в городе произошли массовые беспорядки с жертвами. К сожалению, мы не можем гарантировать безопасность граждан. Поэтому мы решили марш отменить, но поддержать акцию в Киеве», - сказали в организации.

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В ней отметили, что весь актив местной ячейки уже в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы на вечер 14 октября был запланирован Марш героев, в котором предполагалось участие представителей организации «Патриоты Украины», Социал-национальной ассамблеи, а также бойцов батальона «Азов», прибывших в Одессу для ротации из зоны проведения антитеррористической операции.

Заявлялось об участии 300 человек, которые планировали пройти через центр города с факелами. Общественный порядок должны были обеспечивать сотрудники милиции совместно с представителями организации «Патриоты Украины».

Как сообщал УНИАН, утром 14 октября на Майдане Незалежкости в Киеве около трех тысяч человек с флагами ВО «Свобода» и черно-красными стягами собрались на Марш героев.

Активисты планируют пройти по Крещатику до Европейской площади, а оттуда - с улицы Грушевского в Верховную Раду. «Свободовцы» будут пикетировать парламент с требованием принять закон о признании УПА и о запрещении коммунистической идеологии.