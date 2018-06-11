Командир полка «Азов» Андрей Белецкий: Те, кто проливает кровь за Украину, должны иметь свой голос во власти

Андрей Белецкий - легендарный командир добровольческого полка спецназначения «Азов» МВД Украины. Сейчас он баллотируется в парламент по округу №217 в столичном районе Оболонь. По специальности - историк, в 2001 году окончил исторический факультет Харьковского Национального Университета им. В. Н. Каразина. Дипломное исследование Белецкого было посвящено деятельности Украинской Повстанческой Армии. После окончания университета Андрей Белецкий преподавал историю - работал школьным учителем и преподавателем харьковских вузов, изучал военную историю Украины. Еще с университетских времен вел активную общественно-политическую деятельность. В 2005 году создал в Харькове организацию «Патриот Украины», которая кроме политической деятельности, вела борьбу с наркоторговлей и продажей контрафактного алкоголя, пропагандировала здоровый образ жизни среди молодежи. Деятельность организации активно распространилась на другие города Украины. В 2011 году «Патриот Украины» серьезно пострадал от масштабных политических репрессий, лидера организации Андрея Белецкого вместе со многими соратниками бросили за решетку. Когда в Киеве бурлил Майдан, режим срывал злость на политзаключенных, - два последних месяца тюрьмы Андрей провел в карцере. 24 февраля 2014 Верховная Рада Украины приняла постановление "Об освобождении политзаключенных" и Белецкий вышел на свободу.

В марте он выступил организатором «Черного корпуса» (народное название - «черные человечки»), который провел ряд успешных партизанских акций, а с начала мая вступили в открытое военное противостояние с сепаратистами на юго-востоке Донецкой области. 5 мая министр внутренних дел издал приказ о создании батальона "Азов" под командованием Андрея Белецкого. К началу июля батальон практически полностью контролировал побережье Азовского моря, участвовал в освобождении целого ряда городов и сел Донетчины. Начиная с августа «Азов» является одним из краеугольных камней обороны Мариуполя от российских войск, вторгшихся на территорию Украины.

2 августа 2014 года "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Белецкий был награжден Орденом «За мужество» III степени, а 15 августа 2014 года получил внеочередное звание подполковника милиции. Приказом от 17 сентября 2014 года добровольческий батальон «Азов» был преобразован в полк. О мотивах похода в политику, ситуации в зоне АТО и боевых буднях возглавляемого им подразделения Андрей Белецкий рассказал в своем интервью нашему корреспонденту.

Андрей, есть определенный стереотип, что патриоты и националисты происходят из Западной Украины. Много в Харькове и вообще на Востоке настоящих патриотов Украины?

На самом деле многие, и так было всегда. Но в последний год, я сужу по Харькову, происходит настоящее национальное пробуждение Востока. Оно приобрело массовые очертания. Нельзя говорить о том, что националист с Востока Украины чем отличается от западноукраинского. Единственная разница в том, что очень легко быть националистом во Львове, огромное количество львовских националистов или патриотов являются людьми, которые стали такими согласно традиции. Они живут в украинском городе, у них были патриотические родители, и, скорее всего, патриотические дедушки и бабушки. Поэтому они живут в этом дискурсе. В то же время огромное количество людей на Луганщине живет советским прошлым без всякого логического обдумывания, просто по привычке. Поэтому патриот на Востоке - это совершенно осознанный выбор. Человеку надо выбирать жесткое противодействие, условно говоря, столкновение с окружающей средой, поэтому он более принципиален. Потому что человек, который делает это сознательно и тот, который делает это по привычке, имеет совершенно разные мотивации.

Создать «Патриот Украины» - это была Ваша идея?

Если нужно добиться успеха в каком-то деле, оно не может быть идеей или творчеством одного человека. Коллектив - это всегда команда. Один человек может дать лишь толчок. А потом, чтобы все заработало, нужно собрать команду, которая верит в то, что развивает. С самого начала был коллектив из 8-10 ключевых фигур, кстати, шесть из которых сейчас являются старшинами нашего батальона. Вместе мы прошли 9 чрезвычайно трудных лет. Лет абсолютного непонимания, изнурительной борьбы, в том числе и уличной, политических репрессий. В эти времена украинское общество было якобы спокойным. Но я считаю, что так война, которая идет сейчас, была всегда, только общество не хотело ее замечать.

Сейчас наша команда является основой целого полка «Азов». У нас есть не только около 700 бойцов, с тенденцией к расширению личного состава, но и огромное количество ячеек, народных дружин, центров боевой подготовки по всей Украине. Народные дружины видят своим флагом, примером для себя наш батальон «Азов». Они ассоциируют себя с батальоном. Идеи, которые ведут батальон в бой, для них - родные. Они сражаются в Одессе, Харькове, Николаеве. Пока без оружия, но это тоже работа, которая направлена ​​на защиту украинской независимости.

В Харькове «Патриот Украины» занимался, в частности, борьбой с наркоторговлей. Как это происходило?

Это было довольно жесткое противостояние. Оно даже периодически выливалось в драки с милицией, попытки преследования патриотов, открытие против них уголовных дел. Ведь милиция фактически имела свой большой интерес в этом криминальном бизнесе, кормилась с него. Организация «Патриот Украины» проводила подобные акции в десятках городов страны - в Донецке, Киеве, Харькове и др.

Мы действовали двумя методами. Сначала пробовали действовать легально - юристы писали о проблеме в милицию или прокуратуру, затем проводили легальный марш. На наши марши собирались по несколько тысяч молодых людей. Это огромное количество для такого города, как Харьков, при тогдашнем уровне национального сознания. И огромное количество для организации, которая не имела за душой ни копейки. После марша мы давали 2-3 дня, чтобы ситуация изменилась. Если никакой реакции не происходило, прибегали к более решительным действиям. Такая же ситуация была с точками продаж поддельного алкоголя. В Харькове была волна, в том числе и смертельных, отравлений алкоголем и при этом город был забит киосками, где из-под полы торговали «паленкой».

Если власть не может чего-то сделать, она не должна прикрываться тем, что общественное прямое действие - это нарушение закона. Свое слово тогда говорит народ. На этой идее фактически строился весь Майдан. Если власть не понимает и не хочет делать так, как надо, это будет делать народ.

Что стало причиной арестов членов организации по всей Украине? Кто за этим стоял?

По мне проводилась оперативно-розыскная деятельность 1,5 года, хотя по закону это запрещено. Началось все еще при Ющенко. Все это время велось ОРД с прослушиванием: моей квартиры и квартиры моих родителей, машины, телефонов, офиса с помощью сексотов, которые оказались в нашей организации. В результате на суде мне не предъявили ни одного обвинения. То есть это ОРД в принципе было противозаконным, оно не нашло никаких оснований. Кроме меня, десятки ребят тоже попали под такое ОРД. Были потрачены миллионы государственных средств на слежку за мной, но не нашлось ничего. Они шли не по принципу «искать и найти», а по другому принципу, советскому - «есть человек, найдется и статья».

Специально по нам была создана межорганизационная следственная комиссия. И была она создана на основе трех писем, которые подписали председатель СБУ Хорошковский, генпрокурор Пшонка и начальник Главного следственного управления МВД Фаринник, который в то время курировал все политические дела. Эти три человека подписали дело «васильковских террористов», харьковское дело и все остальные дела по нашей организации.

После этого наша организация фактически ушла в подполье. Те люди из «Патриота Украины», которые оставались на свободе, потом были среди основателей Правого сектора и участвовали во всех событиях Революции Достоинства.

Перейдем к истории «Азова». Вы сразу поставили для себя задачу взять под контроль определенный район? Какими были первые шаги?

Сначала все делалось наугад. Было понимание, что надо действовать быстро и активно. Я вышел из тюрьмы, меня встретила примерно сотня ребят. В Харькове тогда все только начиналось, противостояние обретало признаки гражданского конфликта. Еще не было много огнестрельного оружия, но уже происходили убийства. Выйдя на свободу после решения Верховной Рады, я поехал домой, 2-3 часа побыл с семьей, а уже в 9 вечера меня пригласили выступить в качестве неформального лидера правого актива Харькова. Я приехал и на удивление увидел человек 300. Я не знал, что им сказать, никто из нас не знал, что делать на самом деле. Тогда прошло только 6-7 часов, как я вышел из-за решетки, к тому же последние месяцы или сидел в карцере, или находился в колонии, хотя и не был осужден. Определились, что наибольшая опасность на тот момент исходила от известного Жилина с его «Оплотом», и тогда я предложил захватить «Оплот». Это стало программой минимум. Потом решили удержать Харьковский облсовет и начать вычищать улицы от российско-коммунистической напасти.

В городе начались по-настоящему тревожные события: милиция полностью самоустранилась, СБУ не существовало, появились блокпосты с российскими флагами по всему городу; они патрулировали вокзал, ловили украиноязычных людей, били их, калечили. Затем был кровавый штурм ОГА.

После того как «Оплот» обстрелял нас, в том числе, и из автоматического оружия, стало понятно, что противостояние переходит на совершенно иной уровень. Тогда у меня появилась идея создания отряда, который может реально этому шабашу противостоять. С нормальной экипировкой, хотя бы минимальным вооружением и так далее. Нам сразу начали помогать люди. В Киеве нашлось много патриотов, которые начали помогать бронежилетами, формой, касками, балаклавами, транспортом. С оружием тогда было сложно. Было несколько парней, которые имели свои собственные зарегистрированные помповые ружья. Но это было всего 5-6 ружей на 60-70 человек нашего отряда. Костяк составляли уроженцы Восточной Украины. Тогда же появился мем - «черные человечки», так как все говорили о появлении российских военных в Крыму - «зеленых человечков», и это возникло в качестве аналогии. Мы начали свои действия в Луганске, Харькове, Бердянске, в Донецкой области - мотались по всей Восточной Украине, пробуя погасить всю эту волну сепаратизма. Это и был зародыш батальона «Азов».

Каким образом «Азов» окончательно легализовался, как батальон спецназначения милиции?

Когда группа уже была организована, я стал делать первые шаги, чтобы его легализовать. Это можно было сделать или через армию или через Нацгвардию. Армия тогда создала «Айдар» и на этом остановилась. Нацгвардия создавала свои добровольческие батальоны, в число которых позже попал «Донбасс». Мы подали документы и потом долго ждали.

И вот 3 мая мы приехали в Бердянск. Самооборона Бердянска и Автомайдан сообщили, что в городе готовится захват административных зданий и нужна помощь. К тому времени уже был захвачен горсовет в Мариуполе. Непонятно было на чьей стороне находилась милиция. Войск в городе почти не было. И нам удалось предотвратить захват сепаратистами города. Потом мы решили отбить горсовет в Мариуполе. Приехав в Мариуполь, поняли, что милиция все в городе полностью сливала сепаратистам. К тому времени, а это было 5 мая, в городе находилось подразделение Внутренних войск, которое уже несколько раз штурмовали. Большинство из них были местные, часть из них уже разбежалась с оружием и перешла на сторону ДНР, а часть планировала или капитулировать или тоже перейти на сторону сепаратистов.

Ночью должен был начаться очередной штурм, и было ясно, что они сдадут оружие. Перед руководством милиции стоял вопрос: или просто сдать еще несколько сотен калашей и пулеметов «сепарам», как это произошло в Донецке и Луганске в еще больших масштабах, или создать добровольческий батальон и отдать ему это вооружение. Мы находились на месте и были полностью готовы действовать. Тогда ночью в МВД и приняли историческое решение, подписав приказ о создании этого батальона.

Надо сказать, что из шестидесяти человек стрелять умели максимум полтора десятка, и оружие было не пристреляно. Поэтому мы разместились под Мариуполем, нашли старый заброшенный карьер и проводили там стрельбы. А уже на следующий день у нас состоялся первый бой. Наша колонна, которая двигалась по Мариуполю, попала в засаду. Чудом все выжили и даже одержали победу. Именно тогда взяли в качестве трофея свой первый пулемет, а также захватили в плен так называемого «министра обороны ДНР» Кикидзянова.

«Азов», наряду с «Донбассом» и «Айдаром», пожалуй, является одним из наиболее часто упоминаемых в СМИ добровольческих батальонов, которые воюют на Востоке. Эта популярность чем-то помогла вашему подразделению?

Думаю, что все слышали о «Азове», но мы своим пиаром на самом деле никогда не занимались. Пожалуй, лучшей пропагандой для имени батальона стало участие в сложных и знаковых сражениях.

За 5 месяцев, которые прошли со времени основания, «Азов» прошел большой и сложный путь. Состоялось освобождение Мариуполя, которое мы провели без потерь, кроме раненых. На протяжении нескольких месяцев наш батальон полностью прикрывал сектор побережья Азовского моря, освобождал Старобешево, Новый Свет, участвовал в жестоких боях под Иловайском и в пригороде Донецка - Марьинке, где вообще был бешеный бой, армия ее штурмовала неделю. Когда мы вошли туда и выбили сепаратистов, я в тот день слышал переговоры Стрелкова, у него вообще была истерика, он требовал удерживать Марьинку любой ценой, бросал туда резервы и остатки артиллерии. Если бы туда вовремя передали резервы, особенно танки, то смогли бы взять и Александровку - еще один пригород, и разбить Моспинскую группировку. Там у них потом был один из основных укрепрайонов Донецка, и именно эта группировка ударило в тыл нашим под Иловайском. Это был один из клиньев, которые сошлись и отрезали украинские войска, создав тот пресловутый котел. Думаю, тогда можно было бы всего этого избежать ...

Впоследствии была оборона Новоазовска, и, главное, - оборона Мариуполя от уже реального российского вторжения. В этом городе я воочию наблюдал, как буквально через месяц после освобождения от сепаратистов, его жители кардинально изменились, стали в большинстве очень патриотичными. И когда началось наступление русских войск, их позиция проявила себя в активной фазе. Люди вышли копать траншеи, начали массово записываться в отряды самообороны. Подготовку этих кадров в количестве нескольких сотен «Азов» принял полностью на себя, они прошли огневую подготовку, много других военных дисциплин. Кстати, записалось гораздо больше людей, чем в отряды ДНР во времена ее расцвета, сразу после референдума.

- Сейчас в зоне АТО продолжается формальное перемирие, но окончательного прекращения огня не происходит. По вашему мнению, как будет развиваться ситуация в дальнейшем?

Единственным фактором, который в состоянии изменить обстановку - или примирить ее, или, наоборот, активизировать бои, может стать приближение зимы. Потому встанет вопрос готовности к действиям в иных погодных условиях, возникнут определенные внутренние проблемы. Но даже при таком развитии событий, я абсолютно уверен, что весной кампания начнется с новой силой. Она не начнется лишь в случае, если наша власть сдаст эти территории и таким образом удовлетворит Россию, в результате чего там будут созданы эти недогосударства - ДНР и ЛНР.

- Насколько укрепилась украинская армия за время этого перемирия?

Детализировать не буду, но могу сказать, что действительно армия укрепилась. Могу судить по сектору нашей ответственности. Значительно лучше стало взаимодействие между армией, Нацгвардией и добровольческими формированиями.

Постепенно улучшается обеспечение: связью, оптикой, приборами визуального наблюдения, тепловизорами. Но, к сожалению, это происходит не системно - лишь в некоторых местах, в некоторых подразделениях и силами отдельных людей. В то время как вся сила армии в системности, партизаны никогда никаких войн не выигрывали. Поэтому и не устаю подчеркивать, что одна из главных задач, которую должна как можно быстрее решить украинская власть, это реформирование и создание мощной армии, а также обеспечение ее всем необходимым.

- Какая главная мотивация вашего похода в политику?

Те, кто проливал кровь за Украину, должны иметь свой голос во власти. Это их священное право и они это заслужили. Поэтому я - представитель и голос солдата, добровольца, фронтовика.

По специальности я - военный историк, поэтому хорошо знаю, что такое стратегия и тактика на войне. Полгода реальных боевых действий мне, как командиру подразделения, дали не только огромный опыт, но и понимание того, что именно в украинской армии нужно в корне менять и модернизировать.

Сейчас перед страной стоит главная задача - защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность. Украине нужен мир, а гарантировать его может только сильная армия. Нам нужно создавать новую украинскую армию по высоким стандартам НАТО и на совершенно иной, профессионально-добровольческой основе.

Почему решил идти на выборы именно в Киеве? Прежде всего, потому что мы, "Азов" - киевский батальон, а теперь полк, который подчинен киевской милиции. Большинство бойцов "Азова" - киевляне, и среди них много ребят с Оболони. Здесь живет моя семья. И, главное, это было решение Совета офицеров нашего полка.

Есть еще одно: лично я верю, что мы полностью можем выиграть эту войну на поле боя. Но также вижу, что наши поражения - следствие измены в парламенте и киевских кабинетах. Киев - столица, где все на самом деле решается. На фронте можем выиграть все, что угодно. Россия не железная, и она упадет. Вопрос в том, будет ли четкая политическая воля тут. Киев решал, оставаться Януковичу или нет. Столица и сейчас решает: продолжать борьбу и победить, или сложить лапки и капитулировать.

Андрей Кондратенко