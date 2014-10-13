За сутки на востоке Украины погиб один военный

13:13, 13 октября 2014
Политика
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За сутки на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне проведения АТО погиб один военнослужащий.

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