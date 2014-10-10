За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки в Донецке погибли 3 мирных жителей, 5 - ранены

"В течение суток никто из украинских военных не погиб, однако семеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Протягом доби втрат серед українських військових немає, поранення отримали 7 військовослужбовців. — РНБО України (@rnbo_gov_ua) 10 октября 2014

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо - получили ранения.