За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

13:07, 10 октября 2014
Политика
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За сутки на Донбассе потерь среди сил АТО нет, однако 7 украинских военных получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В течение суток никто из украинских военных не погиб, однако семеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо - получили ранения.

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