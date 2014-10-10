За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет
13:07, 10 октября 2014Политика
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За сутки на Донбассе потерь среди сил АТО нет, однако 7 украинских военных получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"В течение суток никто из украинских военных не погиб, однако семеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Протягом доби втрат серед українських військових немає, поранення отримали 7 військовослужбовців.
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 10 октября 2014
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо - получили ранения.
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