Сестра Сенцова считает, что следователи СК РФ выставили себя идиотами

Сестра режиссера Наталья Кочнева заявила, что возмущена заявлениями о «садомазохистских наклонностях» ее брата, которыми следователи оправдали следы побоев, пишет Крым.Реалии.

«Они явно пытались таким образом закрыть нам рот, чтобы мы больше не заикались о пытках. Но у них ничего не получилось, они сами себя же опять выставили идиотами», – сказала Наталья.

По ее словам, последнее заявление следствия лишний раз показывает, что все обвинения в отношении Сенцова абсурдны и противоречат здравому смыслу.

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Как сообщалось, пресс-секретарь защиты Сенцова Дженни Курпен 8 октября заявила, что следственный комитет Российской Федерации отказался возбуждать уголовное дело о пытках в отношении украинского режиссера Олега Сенцова. Отказ следственные органы объяснили тем, что при обыске в квартире Сенцова были обнаружены «предметы садомазохистской направленности». Обнаружением данных предметов следствие объяснило наличие зафиксированных на теле Сенцова травм. По версии Следственного комитета, травмы были нанесены Сенцову его сексуальной партнершей или партнером незадолго до задержания.

Как сообщалось, 10 мая сотрудники российских правоохранительных органов задержали Олега Сенцова в Крыму. По словам Сенцова, в ночь с 10 на 11 мая его пытали в здании, в котором после аннексии Крыма расположилось отделение ФСБ. Режиссер заявляет, что ему на голову надевали полиэтиленовый пакет, душили до обморочного состояния, наносили множественные удары по спине и голове ногами, раздевали и угрожали изнасилованием дубинкой.

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16 мая в центре Симферополя был задержан крымский общественный активист Александр Кольченко. Вместе с Сенцовым они участвовали в протестах против военного вторжения России в Крым.

19 мая в СМИ появилась информация о том, что Сенцов переведен в московский СИЗО. 30 мая в ФСБ России сообщили, что Сенцов является одним из членов диверсионно-террористической группы «Правый сектор», которые подозреваются в подготовке терактов в ряде городов Крыма. По информации ФСБ России, Сенцов, а также Геннадий Афанасьев, Алексей Черний и Александр Кольченко готовились к совершению взрывов возле мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительство партии «Единая Россия» в Симферополе.

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МИД Украины 3 июня вручил российскому посольству в Киеве ноту, в которой потребовал организовать встречу с Сенцовым. В июне Европейская киноакадемия обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом прояснить ситуацию с задержанием кинорежиссера. Подписи под обращением поставили около 20 деятелей культуры и искусства, среди них Аугустин и Педро Альмодовары, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Даниэль Ольбрыхский. Кинорежиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 36-го Международного московского кинофестиваля 28 июня присоединился к обращению председателя Союза кинематографистов Украины Сергея Трымбача, в котором тот попросил президента России освободить Сенцова. Сам режиссер заявляет о своей невиновности.