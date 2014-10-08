В России объяснили следы пыток на теле Сенцова его садомазохистскими наклонностями

Факт отказа объясняют тем, что украинский режиссер якобы сам нанес себе повреждения "в результате удовлетворения интимных (сексуальных) потребностей", передает "Эхо Москвы".

Сенцов утверждает, что его задержали 10 мая 2014 года, тогда как СК РФ называет датой задержания 11 мая. В связи с этим, в течение суток с 10 по 11 мая задерживавшие его сотрудники имели возможность неограниченного применения к задержанному любых незаконных мер воздействия, в том числе физического и психологического характера.

Однако несмотря на многократно упоминавшиеся факты применения к Сенцову незаконных методов воздействия, в тексте постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, следователь ВСУ СК Черноморского флота РФ майор юстиции Опарин В. А. отрицает необходимость расследовать данные обстоятельства.

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Свое решение он обосновывает тем, что в ходе обыска, проведенного в срочном порядке из-за «обстоятельств, не терпящих отлагательства» 10 мая 2014 г. около 22.50 по месту жительства Олега Сенцова, были обнаружены «предметы садомазохистской направленности». Именно обнаружением в жилище Сенцова данных предметов майор Опарин на 10 листах отказного постановления объяснил наличие зафиксированных на теле Сенцова травм.

Так, в тексте прямо указывается: «Вместе с тем, органы предварительного следствия, принимая во внимание пояснения оперативных сотрудников УФСБ майора Тишина И. И., старшего лейтенанта Сагайда А. С., гражданок Корниенко Д. В. И Ивановой Д. С. о наличии в жилище Сенцова О. Г. предметов садомазохистской направленности, приходят к выводу, что вышеуказанные телесные повреждения у Сенцова О. Г. могли образоваться в результате удовлетворения интимных (сексуальных) потребностей последнего, при помощи указанных предметов в процессе сексуальных взаимоотношений с партнером (партнерами), а сообщения Сенцова О. Г. о получении им данных телесных повреждений в результате физического воздействия на него при задержании сотрудниками ФСБ России носят субъективный характер и направлены на дискредитацию сотрудников ФСБ России».

Ранее сообщалось, что, украинскому режиссеру Сенцову продлили арест до 2015 года.