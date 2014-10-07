В ВСК ВР по расследованию событий под Иловайском заявили о новых препятствиях в ее работе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в парламенте заявил председатель этой комиссии Андрей Сенченко.

Вчера буквально за несколько часов до заседания комиссии мы получаем новый документ за подписью и.о. заместителя Генерального штаба Бесараба, который проинформировал нас, что военные не прибудут на заседание комиссии, поскольку они являются свидетелями по уголовному делу по Иловайской трагедии и дали подписку о неразглашении. Я не знаю, какое отношение тайна следствия имеет к парламентской следственной комиссии. Но через два часа на заседание комиссии все же пришел генерал Хомчак и 5 его офицеров. Но мы не увидели ни генерала Литвина, ни полковника Ремигайла, который возглавлял штаб 8-й дивизии», - сообщил Сенченко.

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По его словам, 10 сентября он обратился к президенту Украины с письменной просьбой обязать министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко содействовать работе комиссии.

«Я написал, что происходят системные действия по блокированию работы комиссии. Но, к моему удивлению, я не получил ответа в 10-дневный срок, он пришел лишь на 12-й день, но этот ответ меня возмутил. Он поступил от главы Администрации президента Ложкина, который написал, что наше обращение переадресовано министру обороны Гелетею и начальнику Генерального штаба Муженко. Это классический пример запуска по кругу общественно важного расследования. Я обратился к президенту с прямыми претензиями относительно действий его подчиненных, а из канцелярии президента эти претензии переслали им же», - отметил Сенченко.

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Справка УНИАН. В конце августа силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, нужна подмога так и не поступила.

Российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.