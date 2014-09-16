Под Саур-Могилой и Иловайском обнаружены тела 72 украинских военных

Большинство военнослужащих погибли в боях за Иловайск, говорится в сюжете ТСН. Их тела обнаружили во время поисковых работ, часть пришлось извлекать из разбитой техники.

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В настоящее время тела погибших военных идентифицируют, однако делать это трудно, поскольку документы забирают и уничтожают мародеры, а другие личные идентификаторы у военных отсутствуют.

Кроме этого сообщается, что поиск погибших военных продолжается, есть районы боевых действий, где работы еще не начинались. Массовые захоронения нашли в районе поселка Петровское возле Саур-Могилы, однако перевезти тела оттуда не удается из-за дождей.

В организации, которая по поручению Минобороны проводит поисковые работы, говорят, что информация о местонахождении и количестве погибших поступает к ним каждый день.