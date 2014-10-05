Боевики обстреляли 2 населенных пункта и штурмовали аэропорт

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "В течение суток боевики совершили несколько огневых налетов на позиции сил АТО неподалеку Никишино, где украинские военнослужащие продолжают обеспечивать охрану и оборону района", - говорится в сообщении пресс-центра.

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Кроме этого сообщается, что "накануне утром боевики штурмовали донецкий аэропорт, неоднократно обстреливали его из стрелкового оружия и минометов".

Однако, обстановка в Мариуполе и донецком аэропорту контролируется украинскими подразделениями.