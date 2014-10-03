Под Мариуполь прибыла военная техника РФ и разведчики из Северной Осетии

Ситуация в Мариуполе остается полностью контролируемой, но вблизи города разведка зафиксировала прибытие военной техники РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Ситуация в Мариуполе остается полностью контролируемой. Продолжаются работы по инженерному обустройству обороны города, осуществляется активный поиск и обезвреживание диверсионных групп. На южном направлении – под Мариуполем - разведкой зафиксировано прибытие военной техники РФ. Также на это направление прибыли подразделения вооруженных сил России, пребывание которых мы ранее фиксировали на территории Ростовской области. Речь идет о военнослужащих 100-й разведывательной бригады ВС РФ из Северной Осетии», - сообщил он.

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Лысенко также отметил, что на крымском направлении ситуация остается стабильной.

«Мы наблюдаем за тем, что российские военные не покидают передовые позиции, остаются на месте, но каких-то движений в направлении материковой части со стороны Крыма не наблюдается», - прибавил он.