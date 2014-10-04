Во время штурма аэропорта Донецка погиб один военный, трое ранены - СНБО
00:08, 04 октября 2014Общество
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Во время очередного штурма Донецкого аэропорта в пятницу погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения.
Во время штурма аэропорта Донецка погиб один военный, трое ранены / REUTERS
Об этом сообщил спикер Информцентра СНБО Андрей Лысенко, пишет "Украинская правда".
Ранее в пятницу в вечерних новостях на Первом национальном ведущая Илона Довгань сообщила о гибели 5 украинских военных.
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Сообщение передал на канал журналист, который находится неподалеку от зоны боевых действий.
Как известно, часть старого терминала Донецкого аэропорта в пятницу вечером была охвачена пожаром. Вследствие боев также загорелось несколько жилых домов.
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