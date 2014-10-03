Боевики сняли фильм о штурме донецкого аэропорта: танки, обстрелы, трупы и снайперы

Видео сделано самими боевиками. На нем, в частности, показано, как они направляют огонь и стреляют по позициям украинских военных, которые продолжают держать оборону стратегически важного пункта.

Читайте такжеЖурналисты побывали в разрушенном аэропорту Донецка, который уже 5 месяцев находится в осаде боевиков (видео)Кроме того, на 9-й минуте видео запечатлено, как боевик звонит по телефону украинскому офицеру с угрозами.

"У меня есть все данные, где вы стоите в Авдеевке... Еще один выстрел в мою сторону, и я тебя с лица земли сотру", - говорит представитель войск "ДНР".

Ожесточенные бои вокруг аэропорта "Донецк", несмотря на договоренность о режиме прекращения огня, не прекращаются.

Кроме того, сегодня стало известно, что Россия перебросила к аэропорту подразделение беспилотников и тяжелую бронетехнику