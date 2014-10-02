Аваков надеется, что суд до конца года вынесет решение по беспорядкам в Одессе 2 мая
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что суд до конца этого года вынесет решение в уголовном производстве по обвинению группы лиц в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая, в результате которых погибли 48 человек и более 200 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
Аваков напомнил, что органы прокуратуры закончили расследование уголовного производства по одесским событиям.
Читайте такжеВ Одесе СБУ задержала "антимайдановца", причастного к событиям 2 мая (фото)
«Я не знаю, что может помешать суду до конца года принять решение», - сказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Кроме того, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48.
25 сентября советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что Главное следственное управление МВД Украины завершило досудебное расследование уголовного производства по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая.
По его словам, материалы в отношении 23 лиц - организаторов и активных участников беспорядков – направят в суд после того, как они и их адвокаты закончат ознакомление с документами досудебного следствия. Еще 9 подозреваемых по этому делу правоохранительные органы продолжают разыскивать.