Аваков надеется, что суд до конца года вынесет решение по беспорядкам в Одессе 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Аваков напомнил, что органы прокуратуры закончили расследование уголовного производства по одесским событиям.

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«Я не знаю, что может помешать суду до конца года принять решение», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Кроме того, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48.

25 сентября советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что Главное следственное управление МВД Украины завершило досудебное расследование уголовного производства по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая.

По его словам, материалы в отношении 23 лиц - организаторов и активных участников беспорядков – направят в суд после того, как они и их адвокаты закончат ознакомление с документами досудебного следствия. Еще 9 подозреваемых по этому делу правоохранительные органы продолжают разыскивать.