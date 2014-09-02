В Одессе на Куликовом поле нашли тайник с "коктейлями Молотова"

В Одессе на Куликовом поле обнаружен тайник с «коктейлями Молотова».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, работники коммунальных служб во время уборки в парковой зоне Куликова поля обнаружили тайник с «коктейлями Молотова», о чем сразу сообщили в милицию.

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«Сотрудники следственно-оперативной группы Приморского районного отдела милиции, кинологи и специалисты-взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, провели тщательный осмотр территории и в земле нашли коробку, в которой находились 3 сумки от противогазов. Каждая из них содержала по 3 наполненных смазочной жидкостью полулитровые бутылки. Жидкость в бутылках имела характерный запах горюче-смазочных материалов», - сказали в отделе.

Кроме того, как отметили в отделе, из каждой бутылки торчала тряпка, поэтому, по предварительным данным экспертов, содержимое бутылок является взрывоопасным веществом. Правоохранители изъяли все подозрительные бутылки и направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр доусдебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса.

Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению лиц, которые оставили коробку с бутылками, выясняются намерения по их применению.

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Как сообщал УНИАН, на Куликовом поле в Одессе весной проходили митинги антимайдановцев, стоял их палаточный городок.

2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Кроме того, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадали свыше 200 человек, погибли 48 человек.