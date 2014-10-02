Глава МИД Британии: мы не потерпим незаконные действия России

Как передает РИА Новости, по словам министра, после долгих лет холодной войны, Великобритания "предложила России инвестиции, торговлю и партнерство", однако Россия "выбрала конфронтацию".

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"Мы должны гордиться, что Великобритания была лидером во введении далеко идущих санкций, которые дают понять, что мы не потерпим незаконные действия России. И мы не позволим запугивать наших союзников по НАТО в Восточной Европе. Позвольте мне напомнить мистеру Путину: угрозы любым членам НАТО будут встречаться ответом со стороны всего НАТО", - заявил Филип Хэммонд.