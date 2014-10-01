Новый генсек НАТО: Альянс полностью поддерживает Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на своей первой пресс-конференции в день вступления в должность генерального секретаря Североатлантического альянса.

"Мы видим возможности в прекращении огня, но видим и его нарушения. Ситуация очень хрупкая... Россия продолжает дестабилизацию Украины и продолжает нарушать международные законы", - сказал он.

Столтенберг отметил, что причиной кризиса в Украине является военное вмешательство России. "НАТО не ищет конфронтации с Россией, но мы не пойдем на компромисс относительно принципов, на которых базируется наш Альянс. Мы будем продолжать нашу полную поддержку независимой, суверенной и стабильной Украине. Каждая европейская нация должна быть свободной, чтобы выбирать свой путь. Мы должны видеть изменения в поведении России, которые будут демонстрировать соответствие международному праву и выполнение Россией своих международных обязательств", - заявил генсек Альянса.

Читайте такжеНовый генсек НАТО не изменит политики Альянса – польский экспертОн также убежден, что нет противоречия между конструктивными отношениями Альянса с Россией и крепким НАТО. Наоборот - только сильный НАТО может строить такие отношения, которые будут выгодны для евроатлантической безопасности", - отметил Столтенберг.

Справка УНИАН. Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, стал 13 генсеком Альянса, и заступил на эту должность 1 октября, сменив Андерса Фог Расмуссена, который пробыл на этом посту пять лет. Расмуссен в прошлом был премьер-министром Дании.