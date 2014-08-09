МИД Великобритании: Дальнейшие провокации приведут РФ к разрушительным последствиям



Об этом говорится в заявлении министра, распространенном правительством страны, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о росте потоков тяжелого вооружения, которые пересекают границу украинской суверенной территории из России и сообщениями об обучении российских вооруженных сил для "гуманитарной интервенции" в третью страну. Условий для такого вмешательства в восточную Украину явно не существует. В этих обстоятельствах такое вмешательство будет необоснованным и незаконным. Я настоятельно призываю Россию избежать любых провокационных действий, которые будут причиной для увеличения нестабильности в регионе и приведут к дальнейшим разрушительным последствиям для отношений России с Европой", - заявил Хэммонд.

Читайте такжеБритания: Россия не может быть спасителем народа, который втянула в конфликт

Он напомнил, что Великобритания "вместе с нашими партнерами по G7 и ЕС неоднократно призывали Россию прекратить поток оружия через границу и дали понять, что международное сообщество сделает так, что Россия заплатит большую цену, если она не предпримет шаги в направлении деэскалации".

"Если Россия действительно думает о благе почти 7 миллионов людей в Донбассе, она должна немедленно прекратить вооружать сепаратистов с тем, чтобы украинская власть смогла восстановить закон и порядок", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании.