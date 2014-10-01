Киевский район Донецка подвергся массированному обстрелу, есть жертвы (фоторепортаж)
Сегодня массированному обстрелу подвергся Киевский район Донецка, в результате чего погибли и пострадали мирные жители, повреждено много домов и зданий.
Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, по состоянию на 13.30 в городе крайне сложная обстановка, звуки залпов в городе не стихают.
Несмотря на обстрел, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Бригады Донецких электрических сетей подключили 4 подстанции до подстанции "Маяк" в Киевском районе.
Читайте такжеВ части школ Донецка сегодня начались занятияИз-за боевых действий внесены изменения в схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобус №73 доезжает до Шахтерской площади, троллейбус №2 - до 20-й больницы, трамвай №1 - до ул. Экономической.
Ранее сообщалось, что в Донецке боевики обстреляли школу и маршрутное такси в Киевском районе, в результате чего погибли 10 мирных жителей, еще 9 получили ранения.
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