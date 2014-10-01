Киевский район Донецка подвергся массированному обстрелу, есть жертвы (фоторепортаж)

Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, по состоянию на 13.30 в городе крайне сложная обстановка, звуки залпов в городе не стихают.

Несмотря на обстрел, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Бригады Донецких электрических сетей подключили 4 подстанции до подстанции "Маяк" в Киевском районе.

Читайте такжеВ части школ Донецка сегодня начались занятияИз-за боевых действий внесены изменения в схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобус №73 доезжает до Шахтерской площади, троллейбус №2 - до 20-й больницы, трамвай №1 - до ул. Экономической.

Ранее сообщалось, что в Донецке боевики обстреляли школу и маршрутное такси в Киевском районе, в результате чего погибли 10 мирных жителей, еще 9 получили ранения.

Фото ниже не рекомендуются для просмотра несовершеннолетними или впечатлительным людям