Минобороны требует проведения тайного расследования событий под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале работы этой комиссии, которую возглавляет народный депутат Андрей Сенченко.

“Все то, что сейчас делается, это политическое шоу. Все те вещи, которые у нас находятся в папках, должен обсуждать узкий круг людей. Иначе Путин будет радоваться, когда узнает, почему его войска остановили под Иловайском и он не дошел, скажем так, до Харькова или до Днепропетровска... Давать политическую оценку военным действиям на фронте - это неправильно”, - сказал Гелетей.

Читайте такжеПод Иловайском погибли 107 украинских и более 300 российских военных - ГелетейВо время заседания Сенченко хотел выяснить у Гелетея, почему Минобороны на запрос ВСК поставило гриф “для служебного пользования” на списки погибших под Иловайском и на списки награжденных во время проведения этой операции. Комментируя заявление Гелетея, Сенченко сказал: “То, что пытаетесь сделать вы сейчас, это попытка блокировать следственную комиссию”. “Никогда отчеты следственной комиссии не обсуждались на закрытых заседаниях парламента. Поэтому связывать нас по рукам грифом “секретно” не нужно”, - заявил Сенченко.

На это Гелетей ответил: “Все, что касается Иловайска, вы не услышите сейчас, а услышите в соответствующем формате”.

Также Гелетей предложил Сенченко обратиться в Генеральную прокуратуру и СБУ, чтобы получить ответ, нарушает ли он закон, предлагая давать ответы на вопросы ВСК в закрытом режиме, при отсутствии прессы и лиц, которые не имеют соответствующих допусков.

Как известно, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, нужная помощь так и не поступила.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.