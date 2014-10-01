Генпрокуратура начала производство в отношении экс-руководителей НБУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В сообщении сказано, что в ходе проверки НБУ Генеральной прокуратурой «раскрыты факты незаконного использования государственных средств бывшими чиновниками этого государственного учреждения».

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«В частности, установлено, что вопреки требованиям Законов Украины «О Национальном банке Украины» и «Об осуществлении государственных закупок» в 2012 году ими необоснованно израсходовано более 11 млн грн на информирование о деятельности коммерческих банков», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что по результатам проверки начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального банка Украины. Проверки в Национальном банке продолжаются.