ГПУ проверяет законность выделения средств бюджета для моста, ведущего к поместью Пшонки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Яремы, этот мост начал строиться и уже построен на 90% в селе Стоянка в направлении села Гореничи, где находится имение Пшонки, для того, чтобы ему было удобно добираться до дома, минуя перекрестки, регулируемые светофорами.

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Вместе с этим, Ярема обратил внимание на тот факт, что на строительство моста из государственного бюджета было выделено 108 млн. грн, а использовано лишь 8 млн. при условии 90-процентной готовности объекта.

Также Ярема сообщил, что сегодня поступила информация о том, что средства на строительство собирались с прокуроров областей и привозились в Киев. Сейчас эта информация проверяется.