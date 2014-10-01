Экс-глава МИД Чехии: если Киеву не помочь оружием, Путин сожрет Украину частями
Если Украине не помочь оружием, то президент России Владимир Путин сожрет ее частями.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг (возглавлял МИД Чехии в 2007-2009 годах и в 2010-2013 годах) в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает DW.DE.
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Он призвал страны Запада предоставить Украине оружие, чтобы помочь в борьбе с пророссийскими сепаратистами. "Мы также должны помочь Украине оружием. Иначе у страны нет ни единого шанса в борьбе против лучше вооруженных и подготовленных российских войск, и Владимир Путин сожрет Украину по частям", - заявил бывший дипломат
В то же время Карел Шварценберг раскритиковал позицию Германии, в которой многие, по его мнению, закрывают глаза на реальность современной России. "Много кто хотел бы воспринимать происходящее как недоразумение. Они вспоминают, как Владимир Путин выступал в Бундестаге, говоря на немецком языке, и думают о плодотворном сотрудничестве с Россией", - отметил Карел Шварценберг. В связи с этим бывший чешский министр добавил, что эти люди воспринимают актуальные события под лозунгом "не может быть того, чего быть не должно".