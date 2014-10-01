Экс-глава МИД Чехии: если Киеву не помочь оружием, Путин сожрет Украину частями

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг (возглавлял МИД Чехии в 2007-2009 годах и в 2010-2013 годах) в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает DW.DE.

Читайте такжеКаспаров обвинил ЕС и США в лицемерии за отказ предоставить Украине оружие

Он призвал страны Запада предоставить Украине оружие, чтобы помочь в борьбе с пророссийскими сепаратистами. "Мы также должны помочь Украине оружием. Иначе у страны нет ни единого шанса в борьбе против лучше вооруженных и подготовленных российских войск, и Владимир Путин сожрет Украину по частям", - заявил бывший дипломат

В то же время Карел Шварценберг раскритиковал позицию Германии, в которой многие, по его мнению, закрывают глаза на реальность современной России. "Много кто хотел бы воспринимать происходящее как недоразумение. Они вспоминают, как Владимир Путин выступал в Бундестаге, говоря на немецком языке, и думают о плодотворном сотрудничестве с Россией", - отметил Карел Шварценберг. В связи с этим бывший чешский министр добавил, что эти люди воспринимают актуальные события под лозунгом "не может быть того, чего быть не должно".