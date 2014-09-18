Агрессия России может перекинуться и на другие страны мира - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне. «Русскоязычное население стало причиной разжигания войны. Кроме Украины, русскоязычное население проживает сейчас в Молдове, Грузии, Казахстане, Балтийских странах, Польше и даже есть большое большинство русскоязычного населения в Германии, Болгарии. Молдова, Грузия, Украина. Кто следующий?», - спросил Порошенко. По его словам, даже НАТО «сейчас испытывает риск». Порошенко напомнил, что Россия, чтобы подчеркнуть это, «через два дня после посещения Обамой Эстонии, в день окончания саммита в Эстонии, было совершено нападение на офицера Эстонии».

Глава Украинского государства отметил необходимость безопасности в мире.

Он поблагодарил США за поддержку Украины.

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Порошенко встретили в зале Конгресса США стоя и его выступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Также Конгресс США аплодисментами поддержал слова Порошенко о Небесной сотне - героях Украины, погибших на Майдане.

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