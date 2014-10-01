Аваков лично контролирует расследование дела об избиении Шуфрича
Расследование нападения на депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича находится на личном контроле начальника Одесской милиции Ивана Катеринчука и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской областиТ.
В настоящее время следствие изучает фото- и видеоматериалы с места происшествия для установления причастных к избиению.
В ОСО напомнили, что сегодня в Одессе по проспекту Шевченко должна была состояться пресс-конференция Шуфрича. Когда туда прибыли активисты "Правого сектора", Авто- и Евромайдана, народный депутат отменил свое участие в пресс-конференции и направился к зданию Одесской ОГА.
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Однако там, в результате попытки активистов подвергнуть Шуфрича "мусорной люстрации", депутат получил телесные повреждения.
Следственные органы одесской милиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц.