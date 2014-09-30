В Одессе открыли производство по факту избиения Шуфрича

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД в Одесской области, сегодня произошел конфликт между депутатом Шуфричем и группой лиц, которые препятствовали народному депутату попасть внутрь здания облгосадминистрации.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Шуфричу были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга», - сообщили в отделе.

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Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство).

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского районного отдела милиции.

Правоохранителями принимаются меры, направленные на установление обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

Как заявил журналистам лидер одесской организации «Правого сектора» Сергей Стерненко, Шуфрич и экс-глава Одесской ОГА, депутат Одесского облсовета Николай Скорик в здании обладминистрации пытались провести пресс-конференцию.

«Мы немного опоздали и застали момент, когда Шуфрича вытащили из здания на улицу... Шуфричподдерживает ДНР, он поддерживает раскол Украины, стоит на пророссийских позициях. Он, по существу, — предатель украинского народа и в украинской Одессе ему не место», - сказал Стерненко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию, запланированную 30 сентября в офисе бизнес-центра «Шевченковский», не явился. Позднее активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью некоторым представителям СМИ. На крыльце здания ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине. Пресс-служба Одесского регионального штаба партии «Оппозиционный блок», заявила, что Шуфрич«госпитализирован в шоковом состоянии» и сейчас находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.