В Донецке продолжаются боевые действия - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.

По состоянию на 18.00 в городе сохраняется крайне напряженная обстановка. Звуки мощных залпов артиллерии слышны во многих районах. Аварийные бригады енергоподающих предприятий восстановили электроснабжение части Ворошиловского района, а также потребителей поселка шахты "Трудовская".

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Городской общественный транспорт работает в штатном режиме.