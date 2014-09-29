В Донецке продолжаются боевые действия - горсовет

19:20, 29 сентября 2014
Политика
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В Донецке сохраняется крайне напряженная обстановка, слышны звуки мощных залпов артиллерии.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.

По состоянию на 18.00 в городе сохраняется крайне напряженная обстановка. Звуки мощных залпов артиллерии слышны во многих районах. Аварийные бригады енергоподающих предприятий восстановили электроснабжение части Ворошиловского района, а также потребителей поселка шахты "Трудовская".

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Городской общественный транспорт работает в штатном режиме.

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