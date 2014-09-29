Расмуссен: политика России - самое большое разочарование за 5 лет

Об этом говорится в авторской статье бывшего генсека НАТО, которую он опубликовал в британской The Independent по случаю завершения своей каденции, передает "ЕвроПравда".

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"Моя первая речь на посту генсека НАТО, в сентябре 2009 года, была посвящена поиску стратегического партнерства с Россией. Я считал, что есть историческая возможность для этого. Так что действия России являются моим самым большим разочарованием за 5 лет", - говорится в статье Андерса Фог Расмуссена.

Бывший генеральный секретарь НАТО убежден, что страны Запада не согласятся принять попытки РФ изменить границы Украины.

Он отдельно подчеркнул, что агрессией против Украины Кремль продолжил серию нарушений международного права, которая "началась в Молдове и продолжилась в Грузии, а теперь - в Украине".

Он отметил, что не ожидает быстрого решения "российской проблемы". "Пока Россия не изменит курс, невозможно будет вести с ней дела "как обычно". Я прогнозирую, что отношения с Москвой будут значительной проблемой в обозримом будущем", - заявил он.

Бывший генсек НАТО добавил также, что в связи с политикой Москвы Альянс длительное время будет сохранять повышенную боеготовность в Восточной Европе.